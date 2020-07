Trump starter feiringen av 4. juli litt før tiden

President Donald Trump starter feiringen av 4. juli en dag før tiden. Det er nasjonaldagen til USA. Han skal feire foran flere tusen av de som støtter ham. Det skal skje foran monumentet Mount Rushmore.

Trump er ventet å holde en tale for rundt 7.500 tilskuere. De kommer til stedet fredag. Der skal de få se et stort fyrverkeri. Trump sier det vil være et fyrverkeri «som få folk har sett maken til».

Mount Rushmore er et monument som er hugget ut i siden av fjellet. Det er av hodene til fire presidenter i USA. Det er George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln og Theodore Roosevelt.

Trump vil vise seg som en viktig president. Han er president for partiet Republikanerne. Det lokale partiet har gjort seg klare til at Trump kommer. Det er laget T-skjorter for denne dagen. Den ene viser Trump som et femte hode på Mount Rushmore.

(Saken fortsetter under bildet)

Stedet ligger i delstaten South Dakota. Der har Trump mye støtte. Men planen om å feire der skaper uenighet. Kristi Noem er republikansk guvernør i delstaten. Hun er alliert med Trump. Hun sier det er unødvendig å holde stor avstand mellom folk, og at folk må bestemme selv om de vil bruke munnbind.

Men Steve Allender er uenig. Han er ordfører i byen Rapid City. Han er fra samme parti som Trump og Noem. Han tror det er en dårlig idé at folk skal stå tett sammen for å se fyrverkeri og presidenten. Han frykter det vil spre mye smitte når tusener av mennesker skal være samlet.

Ledere for flere indianer-stammer er også urolige. De er redd for at flere kan bli smittet av korona. De er ekstra sårbare. Årsaken er at helse-tilbudet har for lite penger og er for dårlig.

– Presidenten setter helsen til medlemmene i stammen i fare. Det gjør han for å få en sjanse til å ta et bilde på et av våre helligste steder, sier Harold Frazier. Han er leder i stammen Cheyenne River Sioux. Chase Iron Eyes er talsmann for stammen Ogala Sioux. Han sier de tror det blir protester i Keystone også. Det er den byen som ligger nærmest Mount Rushmore.

Det er også frykt for at fyrverkeri kan føre til brann. Gnister kan antenne tørre planter i området. Det har vært forbudt med fyrverkeri siden 2009. Det er fordi det har vært en frykt for at det kan bli en brann eller flere. Trump har vitset om faren for brann i området tidligere i år. Det gjorde han da forbudet ble fjernet.

– Hva er det som kan brenne? Det er jo bare stein, sa Trump. Han sa ingenting om brannfare på torsdag. Da ville han snakke om planen for feiringen.

– De pleide å gjøre det for mange år siden. Av en eller annen grunn var de ikke i stand til det, eller fikk ikke lov. Så jeg har åpnet opp. Vi skal få en fantastisk 3. juli. Så kommer jeg tilbake for å feire 4. juli i Washington, sa han.