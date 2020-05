Trump vil endre lover for sosiale medier

Donald Trump er rasende på Twitter. Onsdag truet han om å komme med en president-ordre om sosiale medier. Nå har han skrevet under på en slik ordre. Det kan bety at en lov som beskytter sosiale medier kan bli endret. I dag er de de uten ansvar for hva brukerne skriver eller legger ut. De kan derfor ikke bli dømt i rettssaker for det brukerne gjør.

Trump er sint fordi Twitter har satt et merke på noen av meldingene han har sendt ut. De to første var lenker til det de mener er riktig informasjon. Trump mente det var "falske nyheter". Han sier Twitter blander seg i politikk. Han sier også at at Twitter nekter folk som er konservative å ha ytringsfrihet.

Trump la ut en ny melding etter at han skrev under på president-ordren. Den handler om protestene i Minneapolis. Trump skrev at militæret er klare til å støtte myndighetene. "Når plyndringer starter, så skal også skytingen starte" skrev han. Twitter merket den også. De mener den forherliger vold. Det er et brudd på reglene de har. Men de ville la den stå, fordi de mente folk burde få se den.



VOLD: Twitter mener at meldingen fra Trump forherliger vold. Det er et brudd på reglene. Men de vil la meldingen stå. De mener folk bør få se hva Trump skriver. Skjermdump: Twitter / @realDonaldTrump / Reuters / NTB scanpix