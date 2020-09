Trump vil ikke love at han godtar resultatet

– Vi vil se hva som skjer, sier Trump. Han ble spurt av en journalist om Trump lover å sørge for at det blir en fredelig overtakelse av makten.

– Du vet at jeg har klaget svært mye over stemmesedlene. Og de er en katastrofe, svarte Trump.

Han sier at han vil godta et resultat om det blir endring på stemmesedlene. Det har vært mye uenighet i USA om disse. Trump og flere andre sier det kan bli feil i valget hvis folk kan sende inn stemmen i et brev.

Det er uvanlig at en president i USA sier at han har lite tillit til valgsystemet. Men Trump var også kritisk for fire år siden. Han ville ikke love at han skulle godta et tap mot motstanderen Hillary Clinton. Det skriver nyhetsbyrået NTB.