Tviler på FNs verste frykt for klimaet

I verste fall kan temperaturen på jorda ha steget med nesten fem grader. Det er i år 2100. Det sier verdens-organisasjonen FNs klimapanel. Men to forskere mener dette er feil. De forsker på klima.

– Slutt å bruke dette som det mest sannsynlige utfallet. Det skriver de i en kommentar. Den er publisert i tidsskriftet Nature. Den ene av forskerne er Glen Peters. Han leder forskningen ved Cicero, Senter for klimaforskning i Oslo.

Peters mener det er feil å se for seg et verst tenkelig utfall. Han mener at FNs klimapanel bør oppdatere seg i 2020. Det skriver kanalen NRK.

Klimapanelet ser for seg at verden vil bruke mye mer kull. Og at vi vil slippe ut tre ganger så mye klimagasser som i dag. Det er i det verst tenkelige utfallet de ser for seg. Men de siste årene har det blitt mindre sannsynlig at dette vil skje.

– Mange mennesker må bidra til å løse klima-problemene. Det blir vanskelig å få med seg alle disse. Det er dersom vi fortsetter å snakke om et verst tenkelig scenario. Det gjelder både de som er skeptiske til at mennesker har skapt klima-endringene. Og de som tror at vi ikke kan løse problemene, sier Peters.