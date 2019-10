Tyrkia bryr seg ikke om press - fortsetter angrepene

USA har innført straffer. Resten av verden protesterer. Men Tyrkia har ikke tenkt å stoppe angrepene mot Syria.

– Vi kommer ikke til å si at det er våpenhvile, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

USAs visepresident Mike Pence og utenriksminister Mike Pompeo er snart på vei til Tyrkia. De vil prøve å få landet til å stanse angrepene nordøst i Syria.

– Tyrkia forhandler ikke med terrorister, sier Erdogan. Han snakker om den kurdiske opprørs-gruppa YPG. De er målet for Tyrkias angrep i Syria.

Den tyrkiske presidenten bare blåser av straffene USA har innført mot Tyrkia. Han bryr seg heller ikke om at flere land i Europa har sluttet å selge våpen til Tyrkia.

– De forsøker å presse oss til å avbryte innsatsen. Vi har et klart mål. Vi uroer oss ikke på grunn av straffene, sier han.

USA er ikke alene om å presse Erdogan. Snart vil han sette seg på flyet til Moskva i Russland. Der vil president Vladimir Putin også snakke med ham.

– Tyrkias angrep er uakseptabelt, sa Aleksandr Lavrenjev tirsdag. Han er Putins spesialutsending til Syria.

Også Kina har fordømt Tyrkias kriging. Onsdag samles verdens-organisasjonen FNs sikkerhetsråd. Alle de fem landene med vetorett virker veldig enige om saken. De skal snakke om Tyrkias angrep.

Onsdag ble det meldt om harde kamper. Det var i den syriske grensebyen Ras al-Ain.

Tyrkia skal nå kontrollere et område langs grensa. De sier også at de har tatt kontroll over Ras a-Ain. Men journalister i området sier at det ikke er sant.

Minst 71 vanlige folk er drept siden kampene startet, ifølge organisasjonen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Tyrkia hevder å ha drept 637 «terrorister».

Syriske kurdere har i flere år vært samarbeidet med USA. De har hjulpet til i kampen mot terroristene i IS. Opprørs-gruppa YPG har tett forhold til den kurdiske geriljaen PKK i Tyrkia. De står på lista over terrorister til USA, Den europeiske union (EU) og Tyrkia.