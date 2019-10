Tyrkia kan angripe i Nord-Syria

Søndag sa USAs president Donald Trump at landet trekker soldater ut av Nord-Syria. Mellom 50 og 100 amerikanske soldater skal flyttes til andre steder i Syria.

Nå kan Tyrkia komme til å angripe komme til å angripe i Nord-Syria. Mandag kveld og natt til mandag meldte tyrkiske medier at en tyrkisk militær-operasjon kan være i gang. Men en talsperson for amerikanske myndigheter sa at dette ikke stemmer.

– Nå ser det ikke ut til at Tyrkia har startet sitt ventede angrep nord i Syria, sa han.

Recep Tayyip Erdogan er Tyrkias president. Han har lenge truet med å angripe områdene nord i Syria. Områdene er kontrollert av den kurdiske opprørsgruppa YPG. Tyrkia mener de er terrorister. Søndag sa Det hvite hus at amerikanske soldater skal trekkes ut av de områdene nær grensa til Tyrkia. Og at Tyrkia snart vil gjennomføre sin militær-operasjon. Den har de planlagt lenge.

Donald Trump har fått kraftig kritikk. Det er for å ta amerikanske soldater ut av området. Det amerikanske forsvaret har kommet med kritikk. De støtter ikke et angrep fra Tyrkia. De prøver å overtale Tyrkia til å la være å angripe.