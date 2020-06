Tyskland lover å hjelpe Auschwitz med penger

– Vi vil støtte arbeidet for å bevare minnene. Det er fordi Tyskland har et ansvar for holocaust som aldri tar slutt. Tyskland har en plikt til å sørge for at hendelsene under andre verdenskrig blir husket, sier Heiko Maas. Han er tysk utenriksminister.

Det som var en nazistisk konsentrasjons-leir ligger ved den polske byen Oswiecim. Det er rundt seks mil vest for Krakow. 1,1 millioner mennesker ble drept her da Tyskland okkuperte Polen. Nesten 1 million av dem var jøder.

Norske ungdommer er blant dem som besøker leiren. De kommer for å lære om folkemordet på jødene og det grusomme som ble gjort i Auschwitz. Denne måneden ba museet om økonomisk hjelp. De ba om hjelp fra «alle som anser det nødvendig å bevare historien». Auschwitz måtte stenge dørene i mars. Årsaken var korona-pandemien. De skal åpne for besøkende igjen fra 1. juli.