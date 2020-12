Ungarn sier ja takk til vaksine fra Russland

Ungarn sier ja til å bruke vaksinen Sputnik-5. Den blir laget av Russland. Ungarn er det eneste landet i Den europeiske union (EU) som vil bruke denne vaksinen.

Landet har fått 6.000 doser av vaksinen, sier Péter Szijjártó. Han er utenriksminister i Ungarn. Det er ennå ikke bestemt hva dosene skal bli brukt til i landet. Det første som skal skje er at leger og eksperter skal undersøke vaksinen. Det sier Szijjártó ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ungarn har fått ti doser av vaksinen tidligere. Det var i november. Eksperter skulle teste om det var mulig å lage vaksinen i Ungarn.

Det er bare en vaksine som er godkjent i EU-land så langt. Det er den fra Pfizer og Biontech. Det har vært et mål om at alle vaksiner som brukes i EU-land har blitt godkjent på samme måte. Det gjør at EU og Ungarn kan være uenige. Vaksinen fra Russland er ikke godkjent av Det europeiske legemiddel-verket.

Flere er kritiske til planen. En av dem er Ferenc Falus. Han er en tidligere overlege i Ungarn. Han sier til nettavisa Politico at landet er medlem av EU. Derfor bør de følge planen som er i EU.

EU og Ungarn har vært uenige om mye de siste årene. Det har både handlet om både demokrati og flyktninger. Du kan lese mer om det i sakene lenger ned.