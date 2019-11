USA endrer mening om Israels bygging på Vestbredden

President Donald Trump og USA endrer sin politikk. Nå sier de at Israels bygging på Vestbredden ikke lenger er ulovlig. Området er opprinnelig palestinsk. Det internasjonale samfunnet og USA har før sagt at Israels bygging der er i strid med folkeretten.

USA mener ikke lenger at byggingen strider med folkeretten. Det sa USAs utenriksminister Mike Pompeo.

I 1978 vurderte USA saken første gang. Vurderingen har vært viktig for USAs politikk i Midtøsten i over 40 år.

Pompeo nektet for at USAs nye mening var det samme som å si ja til å bygge på Vestbredden.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er glad for avgjørelsen. Palestinske myndigheter er kritiske.

Den europeiske union tar avstand fra USAs kunngjøring. EU kommer ikke til å endre mening.

– Bosetningene er ulovlige i henhold til folkeretten og ødelegger for levedyktigheten til en tostatsløsning og muligheten for fred, sa Frederica Mogherin. Hun er utenrikssjef i i EU.

Både i Norge og i resten av verden er det i stor grad enighet om at Israels bosetninger strider med folkeretten. Dette har også FNs sikkerhetsråd sagt.

Land i verden har forpliktet seg til å følge reglene i avtalen Genève-konvensjonen. Den forbyr makter å flytte deler av sin egen befolkning til områder de tar over (okkuperer).

Over 700.000 israelske bosettere bor på Vestbredden. De bor i nærmere 240 bosetninger. Israel tok over de to områdene under Seksdagerskrigen i 1967.

USAS president Donald Trump har gitt støtte til Israel i flere saker det siste året.