USAs forsvarsminister slutter. Det opplyser USAs president Donald Trump.

Mattis og Trump har vært uenige om USAs forsvars-politikk.

– Du har rett til å ha en forsvarsminister som er enig med deg. Det er derfor riktig av meg å slutte i jobben, skriver Mattis i et brev til Trump.

Trump skriver på nettsamfunnet Twitter at Mattis slutter fordi han er pensjonist. Han takker Mattis for innsatsen som forsvarsminister.

Mattis har vært skeptisk til Trump. De to har blant annet vært uenig om en avtale om atomvåpen med Iran. Avtalen ble laget for å hindre at Iran lagde atomvåpen. Men i mai valgte Trump å trekke USA fra avtalen.

Denne uken valgte USA å trekke militære styrker ut av Syria. Mattis var uenig i dette. Det var også mange land som USA samarbeider med.

Mange medlemmer i Trumps administrasjon har sluttet i jobbene sine.

Tidligere i år ble Rex Tillerson tvunget til å slutte. Han var USAs utenriksminister.