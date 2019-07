Vaksine kan bli påbudt i Tyskland

Regjeringen i Tyskland har godkjent et forslag til ny lov. Den krever at en må vaksinere seg mot sykdommen meslinger. Det skal gjelde fra 2020. De som bryter loven, kan få bot.

Forslaget krever at foreldre må bevise at barna deres har fått vaksine. Det er før de begynner i barnehage. Nå skal den tyske nasjonal-forsamlingen stemme over forslaget.

Folk som jobber i barnehager og skole, må også ha tatt vaksine. Det samme gjelder medisinsk personell og folk som jobber på sentre for flyktninger.

– Vi vil beskytte så mange barn som mulig fra meslinger, sier Jens Spahn. Han er helseminister i Tyskland.