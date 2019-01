Velger bort flukten over havet

For 2.262 mennesker endte flukten mot Europa med døden i fjor. Så mange druknet av båtflyktninger under Middelhavet.

Men det blir færre flyktninger og migranter som dør på flukt her. Det var en firedel færre flyktninger som døde i Middelhavet i fjor, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

I 2017 druknet 3.139 mennesker.

Hittil i år har 401 migranter forsøkt å krysse Middelhavet. Disse ble reddet av den spanske kystvakten.

Det er flere årsaker til at færre flykter den farlige veien over sjøen. I 2017 kom 172.301 mennesker til Europa over Middelhavet. I fjor kom 113.482 denne veien.

111 migranter ble onsdag plukket opp i Gibraltarstredet. 290 migranter ble reddet tirsdag, opplyser en talskvinne for den spanske kystvakten.

Det er Spania som tok imot flest migranter og flyktninger fra Nord-Afrika i fjor. Det viser tall fra UNHCR. Over 55.000 mennesker kom via sjøen til landet.

21. desember kom et skip med over 300 mennesker om bord til kai i Spania. Da hadde skipet vært en uke til havs. Skipet driftes av hjelpe-organisasjonen Proactiva Open Arms. Migrantene ble plukket opp rett utenfor kysten av Libya 21. desember. Flyktningene satt i tre mindre båter.

Migrantene kom fra 19 ulike land. Blant dem var land som er herjet med krig. Flere av migrantene kom fra Syria, Somalia, Nigeria og Mali. 139 barn og babyer og flere gravide kvinner var om bord.

Spanias regjering sa ja til å ta i mot skipet. Da hadde både Italia og Malta nektet å ta imot migrantene. Libya, Frankrike og Tunisia ble også spurt. De svarte ikke da de ble spurt.

Italia har en mye strengere politikk for flyktninger og migranter enn før. Der har myndighetene blant annet hindret skip med flyktninger å legge til kai flere ganger.

Italia tok i mot litt over 23.000 mennesker i fjor. Det var en femtedel av alle som kom dit i 2017.

Flere organisasjoner har registrert at færre flykter over Middelhavet. I perioden fra januar til juni kom om lag 40.000 mennesker via sjøveien til Europa, mot 80.000 mennesker året før.