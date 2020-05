Venter flere korona-utbrudd

Det kan bli både et andre og et tredje utbrudd av korona. Det mener helse-myndigheter i Tyskland og Italia.

– Dette er en pandemi. Og i en pandemi vil viruset spre seg til 60–70 prosent av befolkningen. Det sier Lothar Wieler. Han er leder ved det tyske Robert Koch-instituttet.

Han sier det er sannsynlig at vi kan vente mer korona-smitte fremover, og at det vil komme et nytt utbrudd. Eksperter på smittevern er enige om dette, sier han. Mange tror også vi kan vente en tredje runde med mye smitte.

Også italienske eksperter advarer om at utbruddet kan blusse opp igjen, nå som landet gradvis åpner opp.

De mener myndigheten bør være flinke til å finne nye folk som kan være smittet. Derfra må de følge med på symptomene og spore opp hvem de smittede har vært i kontakt med.

– De som er smittet må tidlig isoleres, og de nærmeste på i karantene. Vi må teste mer. Dette vil kreve enorme ressurser. Vi må trene opp helse-personell til å følge med på nye smitte-tilfeller. Det sier doktor Silvio Brusaferro fra helseinstituttet Superior i Italia.

Apper som kan spore smitte kan være til hjelp, sier han. Men de vil ikke erstatte arbeidet mennesker kan gjøre for å overvåke spredningen av smitte.

Helse-myndighetene i Norge er også forberedt på nye runder med korona-smitte. De legger planer for å kunne håndtere dette.