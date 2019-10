Viktig IS-leder drept

Abu Bakr al-Baghdadi er død, sa USAs president Donald Trump søndag. Baghdadi tok sitt eget liv ved å sprenge en bombevest. Det skjedde da amerikanske spesial-styrker angrep i Idlib nordvest i Syria. Baghdadi var en viktig leder for terrorgruppa IS.

Det betyr at IS nå ikke lenger har en åpenbar leder. Terrorgruppa ble laget av restene etter terror-nettverket al-Qaida i Irak. IS har planer om å bygge seg selv opp igjen. Gruppa er fremdeles en farlig trussel i Irak og Afghanistan.

President Trump talte søndag. Da foreslo han at andre land fortsetter kampen mot IS. Han foreslår at land som Russland gjør det. Men det er ingenting som tyder på at amerikanske styrker kommer til å slutte å kjempe mot IS.

– Jobben vår er å ha kontroll. Og fortsette å ta ut lederne deres, sa Mark Esper til kanalen ABC. Han er USAs forsvarsminister.

Baghdadi flyktet inn i en tunnel med tre av barna sine. Der utløste han bombevesten. Han tok med seg de tre i døden. Arvestoffet til Baghdadi ble testet bare 15 minutter etter at han var død. Testen bekreftet at det var han som var død. Amerikanske styrker «tok med seg kroppsdeler tilbake», sier kilder til kanalen CNN.

De amerikanske styrkene fikk med seg viktig informasjon om IS, sa Trump. Han sa at de fikk samlet hemmelig informasjon om IS, om hvordan de ble startet, om planer for framtiden og andre ting.

Søndag kom det meldinger om at også Abu Hassan al-Muhajir ble drept. Han var talsmann for IS. Han skal ha vært Baghdadis viktigste hjelper.

Ingen amerikanere ble drept da i aksjonen mot Baghdadi, ifølge Trump. Men flere av Baghdadis hjelpere ble drept. Angrepet varte i to timer.

Operasjonen var oppkalt etter Kayla Mueller. Hun var en amerikansk hjelpearbeider. Hun ble tatt til fange og drept av IS.