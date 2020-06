Vil åpne opp for folk fra Hongkong

Boris Johnson kommer med et løfte til folk i Hongkong. De kan få en type britisk pass. Alle i Hongkong kan få det. 350.000 har det allerede. Det er et pass som "britisk person på et oversjøisk område". De har briter, men statsborgere i et annet land. Det gir dem noen ekstra rettigheter.

Les mer: Kina innfører sikkerhets-lov i Hongkong

I dag kan folk med dette passet komme til Storbritannia uten noe ekstra papirer. De kan bli værende i seks måneder. Johnson sier det kan bli endret til å bli 12 måneder. I denne perioden kan folk også jobbe i landet. På lengre sikt kan det også være en vei til vanlig statsborgerskap, sier Johnson. Det skriver kanalen BBC.

Dominic Raab sier at Storbritannia har snakket med sine allierte om det som skjer. Han er utenriksminister i landet. De har snakket med USA, Australia, New Zealand og Canada. De skal lage en plan for hva de skal gjøre om mange vil flykte fra Hongkong. De skal ha snakket om hvordan de skal dele de på flukt mellom seg.

– Mange i Hongkong frykter at deres måte å leve på er truet. Den har Kina lovet at de skulle få beholde. Storbritannia må gjøre mer enn å bare se på hvis Kina gir folk grunn til å frykte for sin måte å leve på, skriver han i avisen South China Morning Post.

Ordningen ble laget i 1997. Det er for dem som var fast bosatt i Hongkong. Det var et tilbud til de som ikke var britiske statsborgere. Det året ble Hongkong sluttet å være en engelsk koloni. Det ble da en del av Kina.