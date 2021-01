Vil ha 15 dager med unntaks-tilstand for å stoppe opprøret

Presidenten i Den sentral-afrikanske republikk er blitt mer urolig. Opprørere har nå kontroll på over halve landet. Og de har nå kontroll rundt Bangui. Opprørerne har angrepet byen flere ganger. Nå har de blokkert for at mat og forsyninger kan komme inn til byen. Bangui er også hovedstad i landet.

Regjeringen sier det skal være unntaks-tilstand fra natt til lørdag. Det skal gjelde for hele landet, sier en talsmann for myndighetene.

Opprørerne blir ledet av François Bozize. Han har vært president i landet før. Gruppene som gjør opprør har ett mål. Det er å fjerne mannen som styrer landet nå. Faustin Archange Touadera ble gjenvalgt som president i januar i år.

Verdens-organisasjonen FN er også bekymret. De advarer om følgene av å sperre området rundt Bangui. De sier det kan føre til mangel på mat og medisiner. Det er soldater fra i landet. De skal prøve å sikre fred i landet. Men de blir også angrepet. De sier opprørerne har ansvar for det som nå skjer.

– De har ansvar for brudd på den humanitære folkeretten. De har ansvar for brudd på menneske-rettighetene. Det gjelder både for gruppene som gjør opprør. Og for politikere som støtter dem, sier Vladimir Monteiro. Han er talsperson for soldatene fra FN.

Den sentralafrikanske republikk har vært preget av vold siden 2013. Da mistet Bozize makta. Det skjedde i et kupp. De fleste som deltok i kuppet var fra muslimske opprørsgrupper, skriver nyhetsbyrået NTB. Bozize er kristen. Det førte til voldelige kamper.

Touadéra har vært president siden 2016. Han var også statsminister da Bozize var president.