Vil ha hastemøte om Golan-høydene

Syria har bedt sikkerhetsrådet i verdens-organisasjonen FN holde et hastemøte. Årsaken er at USA har sagt at Golan-høydene tilhører Israel.

Syria har sendt brev til Frankrike. De leder Sikkerhetsrådet. Syria ber om at de holder et møte for å diskutere situasjonen. Området Golan ligger i Syria. Israel har lenge ment at området er deres. Nå få de altså støtte fra USA. Syrerne mener det er et brudd på det Sikkerhetsrådet har bestemt.

Sikkerhetsrådet bør fortsatt kreve at Israel trekker seg tilbake fra Golan-høydene. Det ber Syria om.

Mandag skrev USAs president Donald Trump under på et dokument. Der står det at USA anerkjenner at Israel har tatt over Golan-høydene. Israel tok over området under seksdagers-krigen i 1967.

Sikkerhetsrådet skal snakke om krisen onsdag. Da møtes landene. Belgia, Frankrike, Polen, Storbritannia og Tyskland er blant medlemmene. Alle fem er uenige i Trumps beslutning. De er bekymret for at det USA har gjort, kan få store følger i Midtøsten.

Saudi-Arabia er sterkt imot at USA sier de støtter Israel i saken. Det samme gjør Kuwait og Bahrain. Disse to er USAs allierte i regionen. Også russerne er kritiske til det USA har gjort.

– USAs regjering har nok en gang brutt internasjonal lov. Dette vil få negative følger. Både når det gjelder arbeidet for fred i Midtøsten. Og muligheten for å finne en politisk løsning i Syria, sa Dmitrij Peskov. Han er president Vladimir Putins talsmann.