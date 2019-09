Vil ta president Trump for riksrett

Presidenter i USA kan ikke bli stilt for en vanlig rett. Isteden kan det bli en riksrett-sak mot presidenten. Det kan skje med USAs president Donald Trump.

Men det er spesielle regler for om det blir en slik rettssak.

Det demokratiske partiet har bestemt seg for å starte på jobben med en riksrett-sak. Det sa Nancy Pelosi fra partiet tirsdag. Pelosi mener at Trump har gjort ting som ikke er bra for USA. Blant annet har han krenket USAs sikkerhet.

– Han må stilles til ansvar. Ingen er hevet over loven, sa Pelosi. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Trump er fra Det republikanske partiet. De er fortvilet på grunn av det som skjer.

Trump har gjort mye som flere har sagt kan ha vært ulovlig. Det har vært en gransking av presidenten før. Men den fikk ingen direkte følger for ham.

Folk fra Det demokratiske partiet har ønsket en riksrett-sak tidligere. Men de har ikke ment at Trumps handlinger har vært alvorlig nok, før nå.

Denne uka ble en spesiell telefonsamtale kjent. Trump hadde snakket med Ukrainas president på telefon. Trump skal ha forsøkt å presse Ukraina til å granske en amerikaner i Ukraina. Amerikaneren er sønnen til Joe Biden fra Det demokratiske partiet.

President Zelenskyj i Ukraina skal ha blitt presset. Blant annet skal Trump ha truet med å kutte pengestøtte til landet.

Få dager før samtalen skal Trump ha stoppet 3,6 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina. Det skriver amerikanske medier. Trump har selv sagt at han vil vise fram en utskrift av telefonsamtalen.

Republikanere mener varsel om en riksrett-sak er en forfølgelse av Trump.

Det skal mye til at Trump virkelig blir stilt for riksrett.

Begge USAs kammer i nasjonalforsamlingen skal si hva de mener om saken. I Representantenes hus er det flest politikere fra Det demokratiske partiet. De må først si ja til riksrett-sak der. Så må saken videre til Senatet. Der har Trumps parti flertall.

To tredeler av Senatet må si ja for å få presidenten dømt. Det betyr at 20 personer må si ja til riksrett, sammen med alle i Det demokratiske partiet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Men en slik prosess kan gjøre at mye informasjon blir kjent for hele USA. Det kan svekke Trump som president. Og i 2020 skal USA velge president om igjen.

En riksrett-sak har bare skjedd tre ganger før. Men ingen president i USA har blitt dømt i en riksrett. Det skriver avisa VG.