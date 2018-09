Vil vite hvem som kritiserte ham

Verden

Det drives en hemmelig kamp mot USAs president Donald Trump. Motstanden skjer i Det hvite hus. Det skriver en person i den amerikanske avisa New York Times. Personen vil ikke si hvem han eller hun er. Men personen jobber for president Trump, ifølge avisa.

Nå krever Trump å få vite hvem personen er.

– Forræderi? spurte Trump i en melding på nettsamfunnet Twitter. Det gjorde han etter at New York Times publiserte det den anonyme personen skrev.

Jakten på hvem forfatteren er, startet med én gang. Den foregår både i Det hvite hus og på sosiale medier.

– Dette er som en skrekkfilm. Alle skjønner at den som ringer, er inne i huset. Det sier en person som tidligere jobbet i Det hvite hus til avisa Washington Post. Denne personen vil heller ikke si navnet sitt.

Trump selv tviler på om kronikken er skrevet av noen som jobber for ham. Hvis personen gjør det, krever presidenten å få vite navnet.

– The Times må si ifra til regjeringen med én gang om hvem denne personen er. Det er av hensyn til nasjonens sikkerhet. Hvis den feige, anonyme personen faktisk finnes, skriver Trump på Twitter.

Det er veldig uvanlig at The New York Times trykker kronikker av folk som ikke vil si navnet sitt. Personen har en viktig jobb ved Trumps kontor. Det skriver avisa.

Mange jobber for å hindre at Trump får gjennomføre de verste ideene han har. Dette gjelder mange viktige personen som jobber for presidenten, ifølge kronikken.

– Jeg er en av dem, innrømmer forfatteren.

I kronikken står det at Trump er en leder uten moral. Han skifter mening hele tiden. Han liker diktatorer og autoritære ledere.

Trump skal være uenig med mange av dem som jobber med ham. Disse jobber for noen ting, mens presidenten jobber for noe annet.

Før snakket folk i regjeringen i det skjulte. De ville få Trump fjernet som president fordi han ikke passer i jobben. Det hevder forfatteren av kronikken. Men de som ønsket dette, skal ha endret mening. Årsaken er at de ikke ville skape en krise.

– Så vi vil gjøre det vi kan for å styre regjeringen i riktig retning. Helt til dette tar slutt, på den ene eller andre måten.

New York Times valgte å publisere teksten uten å skrive navnet på forfatteren. Årsaken er at de mener den er viktig. I tillegg kan forfatteren miste jobben hvis det blir kjent hvem personen er, skriver avisa.