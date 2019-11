Voldtektssaken mot Assange legges bort

I 2010 ble Julian Assange siktet for en voldtekt i Sverige av en kvinne. Senere ble han siktet for voldtekt av en kvinne til. Nå har svenske myndigheter henlagt den siste av voldtekts-sakene. Det sier svenske påtale-myndigheter, skriver nyhetsbyrået NTB.

De tror at bevisene ikke er sterke nok til at Assange blir dømt for voldtekten.

Julian Assange er kjent som den som startet WikiLeaks. Der ble hemmelige dokumenter om USA avslørt.

Her kan du lese hele saken om mannen fra Australia.

Assange vært på flukt fra USA siden WikiLeaks-saken ble kjent. Assange fryktet at han ville bli sendt dit. Han var i Storbritannia da voldtekts-sakene ble kjent.

Assange gjemte seg i Ecuadors ambassade i London. Slik unngikk han å bli sendt til Sverige. Der var han i sju år. Ambassaden sluttet til slutt å beskytte ham. Da kom britisk politi. Siden har Assange vært fengslet i Storbritannia.

Amerikanske myndigheter mener fortsatt at Assange har gjort noe ulovlig. De anklager ham for blant annet for å ha hjulpet til med et datainnbrudd. Det førte til at hemmelige dokumenter kom på avveie. De handlet blant annet om hvordan USA kriget i Irak. Lekkasjene førte til oppslag i medier i hele verden.