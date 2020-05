WHO dropper malaria-medisin mot korona

Verdens-helseorganisasjon (WHO) har bestemt seg for å stoppe testing med medisinen hydroksyklorokin. Det er en medisin mot sykdommen malaria. Nå vil WHO ikke bruke den mot covid-19 lenger. De tar en pause i å bruke den. Det samme gjør norske forskere. Det sier Pål Aukrust til nyhetsbyrået NTB. Han er professor ved Oslo universitetssykehus.

Aukrust leder den norske delen av en WHO-studie. Den studerer om malariamedisinen virker mot covid-19. Det er sykdommen som korona-viruset gir.

Stansen kommer etter at en stor studie ble publisert sist fredag. Artikkelen sto i tidsskriftet The Lancet. Der sto det at medisinen kunne gi større fare for at pasienter med covid-19 dør. Den kan også øke risikoen for alvorlig problemer med hjertet, ifølge artikkelen. Studien fant også at medisinen ikke virker mot korona.

I Norge har 128 pasienter vært med i studien. Hjertene deres er blitt sjekket, forklarer Aukrust.

Har det vært noe spesielt med pasientene, har de ikke fått delta.

Medisinen kan fortsatt brukes mot malaria eller autoimmune sykdommer. Det sa Tedros Adhanom Ghebreyesus mandag. Han er direktør for WHO.

Tidligere i mai sa USAs president Donald Trump at han tok malaria-medisinen. Det var fordi han trodde den kunne beskytte ham mot å få covid-19.

Søndag sa Trump at han ikke lenger tar medisinen.

– Jeg er ferdig. Helt ferdig, sa Trump til kanalen Sinclair Broadcasting.

– Og forresten: Jeg lever fremdeles.