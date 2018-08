Slik er livet i Iran

Verdens land

Nysgjerrige iranere stopper fremmede på gata. «Hvem er du, hvor kommer du fra?» De inviterer deg gjerne hjem. Internett er fylt med historier om vennligheten i det iranske folket. Samtidig kastes iranske kvinner i fengsel hvis de ikke bruker sjal på hodet. Regimet pisker folk for å dra på fest.

Revolusjonen i 1979 endret Iran. Før revolusjonen måtte ikke kvinnene bruke hijab. Folk ble ikke straffet etter den islamske loven sharia. Iran handlet med vestlige land og tjente penger på oljen sin.

– Iranerne hadde ikke frihet før revolusjonen, heller. Men i dag er det mye verre. Menn og kvinner gjør opprør i gatene. De protesterer mot regimets kontroll og måten de styrer økonomien på, sier Sheida Sangtarash til Klar Tale. Vanlige folk ser at pengene forsvinner mens dette regimet styrer, ifølge Sangtarash.

Sangtarash flyktet fra Iran til Norge i år 2000. Moren var forfatter og ble kidnappet midt på gata i Iran. Moren hadde skrevet noveller om kvinners liv i landet. Sangtarash sier at moren var heldig som overlevde. Hun klarte å flykte sammen med datteren.

– Jeg håper at jeg kan besøke Iran igjen. Jeg elsker folket og ønsker dem det beste. Men det er farlig for meg og min familie å dra dit, sier hun.

Iran er blitt et upopulært land i Vesten. Vesten frykter at Iran lager atomvåpen. Irans regime beskyldes for å støtte terrorister og bryte menneske-rettigheter. Folk som bryter loven, kan bli kastet stein på til de dør eller hengt foran publikum.

For noen er Iran likevel trygt. Du kan gjerne dra dit som turist, om du følger reglene i landet. Kunstneren Bente Vold Klausen viser fram Iran for norske turister. Det er mye å vise fram. Alt fra snødekte fjelltopper til sanddyner i ørkenen. Høyreiste moskeer er planlagt ned til minste detalj. De er gjerne pyntet med turkise og blå fliser. En gang var dette et mektig rike. I Iran finner du fortsatt sporene etter Perser-riket.

Når Klausen er i Iran, følger hun reglene. Folk er nødt til å vite litt om Iran før de reiser, mener hun.

– Du får beskjed ganske raskt om hijaben eller sjalet ikke er på, sier hun til Klar Tale.

Det bor omtrent 80 millioner mennesker i Iran. Revolusjonen i 1979 rev forholdet til Vesten i stykker. Nye ledere skulle styre Iran på en helt ny måte. Sjahen ble fjernet. Han var den kongelige lederen av Iran. Millioner av kvinner ville også at han skulle slutte. Det som ventet dem, var i stedet færre rettigheter. Kvinnene fikk ikke bli med i politikken og arbeidslivet.

Det er usikkert hvor mange som døde i revolusjonen. Noen hevder det var 60.000 mennesker. Den religiøse lederen Ayatollah Khomeini overtok makta fra sjahen. Religiøse mennesker skulle styre. Khomeini ble landets sjef. Han døde i 1989, og Ayatollah Ali Khamenei tok over.

Iran har satset på atomkraft i tillegg til olje. Etter revolusjonen ble atomkraften en trussel. Kom Iran til å lage atomvåpen?

– Det ble avslørt at Iran drev med snuskete ting i det skjulte. Iran var samtidig med på en avtale med verden. Den skulle hindre at nye land skaffet seg atomvåpen, sier forsker Kjølv Egeland til Klar Tale.

Vestlige land straffet Iran økonomisk. De skulle presses til å si hva de drev med. En avtale fra 2015 ga iranerne håp. Mange av straffene skulle fjernes mot at Iran var åpne. Men mange følte ikke at livet ble noe bedre.

Demonstranter er tilbake i gatene i Iran. Folk er rasende fordi økonomien er så dårlig. Matvarer blir dyrere og pengene mindre verdt. Samtidig velger andre å støtte regimet sitt.

Atomavtalen med Iran kan bli ødelagt. USA vil ikke lenger følge den. De stenger Iran ute av handelen igjen. I november skal Iran også få tjene mindre på oljen sin.

Norsk-iranske Sheida Sangtarash håper at Iran slipper prestestyret.

– Nå må folk bli hørt. De vil få lov å si det de mener, sier hun.

Andre kilder: Regjeringen.no, Amnesty, Store norske leksikon, Oslo Met, NTB, Wikipedia, Aftenposten