– Madsens forklaring stemmer ikke

Verden

Peter Madsen har sagt at han stakk Kim Wall sju timer etter at hun var død. Den døde kroppen hadde mange skader fra stikk. Men den svenske journalisten ble trolig stukket da hun holdt på å dø. Da kan hun ha blitt stukket med kniv flere ganger. Det sa Christina Jacobsen i retten. Hun er rettsmedisiner. Det vil si at hun jobber med å finne ut hvordan folk har dødd.

Wall kan ha fått noen av skadene etter at hun døde. Men hun ser ut til å ha fått andre stikk mens hun fortsatt var i live.

Det er vanskelig å si akkurat hvordan hun ble drept. Det kan ha skjedd ved at hun ble kvalt. Eller hun kan ha fått halsen skåret over.

Påtalemyndigheten mener Madsen først bandt Wall. Så mishandlet og drepte han henne. Til slutt skar han kroppen opp i deler, mener de.

Wall ble drept mens hun var på jobb som journalist. Hun var med Madsen om bord i en ubåt han har bygget selv. Det skjedde i august i fjor.

Madsen hevder Wall døde i en ulykke. Han sier at han stakk henne med kniv og delte henne opp etterpå. Kroppsdelene ble dumpet i sjøen i Öresund, mellom Danmark og Sverige.