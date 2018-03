Sier de vil svare Storbritannia

Verden

23 russiske diplomater er utvist fra Storbritannia. Slik reagerer britene på giftangrepet mot en tidligere spion. Men nå vil Russland gjøre det samme mot Storbritannia. Russlands president Vladimir Putin varsler gjengjeldelse. Han vil utvise britiske diplomater. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

– Den britiske posisjonen framstår for oss som fullstendig uansvarlig, sa talsmann Dmitrij Peskov torsdag. Han snaker for Putin.

Han sa også at Putins gjengjeldelse vil komme i nær framtid.

Utenriksminister Sergej Lavrov har sagt at britiske diplomater vil bli utvist. Det skriver det russiske nyhetsbyrået Sputnik.

Sergej Skripal og hans datter Julia ble forgiftet. Det skjedde i Salisbury i Storbritannia for halvannen uke siden. Tilstanden deres skal være kritisk. Skripal er russer. Han spionerte for britene samtidig som han jobbet for russisk etterretning.

Britiske myndigheter mener at Russland er ansvarlig. Årsaken er giften Skripal ble forgiftet med. Denne spesielle typen er utviklet i Sovjetunionen (tidligere Russland.)

Også USA og Frankrike tror Russland må ha stått bak angrepet. Men Russland nekter.