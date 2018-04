Truer med krig i Syria

Verden

Minst 40 barn og voksne døde i et angrep med gass i Syria. Det forteller folk som bor der. USAs president Donald Trump truer med missiler. Samtidig har ikke USA bestemt seg for hvordan de vil reagere.

– Presidenten holder Bashar al-Assad og russerne ansvarlig for angrepet, sa Sarah Sanders onsdag kveld. Hun snakket for presidenten til journalister i Det hvite hus.

– Endelige avgjørelser er ennå ikke tatt i den saken, sa Sanders.

Syrias leder Assad vil ta kontroll over byen Douma i Syria. Der styrer opprørere. Lørdag ble folk som bor der utsatt for et angrep. Det ble trolig brukt giftig gass. Folk ble kvalt på gjemmesteder, i hus og i bomberom.

Assad får hjelp av Russland mot opprørerne. Derfor mener USA at Russland også har skyld i angrepet. Men Assad og Russland nekter. De sier at de ikke har brukt gift. Syrias leder nekter også en gransking av hva som har skjedd. Russlands eksperter sier de ikke har funnet tegn til gift.

Ledere i Europa samler seg med USA. Også Den europeiske union (EU) støtter dem. De mener at det er brukt kjemiske våpen mot vanlige folk. Tysklands leder Angela Merkel ringte russernes president Vladimir Putin. Hun advarte ham.

Storbritannia hadde møte natt til torsdag. Statsminister Theresa May snakket med regjeringen om hva de skal gjøre i Syria. Det sier en kilde til nyhetsbyrået AFP. Britiske ubåter skal ha fått beskjed om å flytte seg. De skal være klare til å angripe Syria, skriver britiske aviser. Amerikanske krigsskip er også sendt til området.