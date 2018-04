Trump lover kraftig reaksjon mot Syria

Verden

Barn og voksne ligger døde i hauger. De ligger på gulvet av et kjøkken, ved et toalett, på teppet i en stue. Noen er blå og oppsvulmet i ansiktet. Slik beskriver avisa VG en video fra Syria.

Syria anklages for å bruke kjemiske våpen mot sine egne folk. Det skal ha skjedd lørdag i byen Douma utenfor Damaskus. Douma er kontrollert av opprørere.

Angrepet får flere land til å reagere. President Donald Trump i USA lover en reaksjon mor regimet i Syria. Og den blir kraftig, sier han.

Det skal skje innen kort tid, skriver nyhetsbyrået NTB.

Her kan du lese mer om Syria og borgerkrigen.

Jim Mattis er forsvarsminister i USA. Han sier det kan bli snakk om et militært angrep som straff.

– Vi skal ta oss av denne saken. Det gjør vi sammen med våre partnere, sa Mattis mandag.

Syriske soldater brukte kjemiske våpen. Det tror land som Frankrike, Storbritannia og Tyskland.

– Dette kan være enda et eksempel. Regimet i Syria har ikke respekt for sine egne folk. De har heller ikke respekt for at de ikke skal bruke slike våpen, sier Theresa May. Hun er statsminister i Storbritannia.

Sikkerhetsrådet i verdens-organisasjonen FN snakket om saken mandag. Det endte med krangling. Rådet ble ikke enig om hva de skal mene. Russland er med i sikkerhetsrådet. Og russerne støtter regimet i Syria.

Det er ukjent hvor mange som ble drept lørdag. Personer i området sier at minst 40 mennesker er døde. Tidligere er det blitt skrevet at inntil 100 kan være døde.