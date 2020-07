Bekymret for hva korona vil bety for Norden

– Jeg er urolig. Det her må vi ta tak i nå, sier Anna Hallberg til nyhetsbyrået TT. Hun er svensk minister for handel med utlandet. Hun har også ansvar for det nordiske samarbeidet.

Hallberg sier at det kan bli et problem for Norden at det er ulike tiltak mot korona. Hun mener stengte grenser er en dårlig løsning. Hun mener også at kritikk av andre land kan være dårlig for samarbeidet mellom land i Norden. Hun sier samarbeidet har blitt hardt rammet den siste tiden.

– Det har vært stabile forhold i Norden. Vi har tenkt at det kom av seg selv. Så står det plutselig soldater ved grensen mot Norge. Det er veldig dramatisk. Vi har jobbet for at grensene ikke skal merkes i hverdagen. Nå er grensene så tydelige at vi blir veldig bekymret, sier hun.

Les også: Små ulikheter kan ha ført til mindre korona i Norden

Hun tror folk i de ulike landene vil være uenige om det som har blitt gjort for å stoppe viruset. Det mener Hallberg at politikerne må ta ansvar for.

Hun får støtte fra Bertel Haarder. Han leder det rådet for hindre på grensen i Norden. Han sier at samarbeidet er skadet. Og han mener Danmark, Norge og Finlands må ta skylden for det.

– De har behandlet folk fra andre land som en større fare enn egne, sier danske Haarder. Han tviler på at stengte grenser kan hindre at smitten sprer seg. Han vil ha mer samarbeid og mer hjelp på tvers av grensene.

– Vi ble alle overrasket over hvor vanskelig det var å snakke sammen før bestemte oss for noe, sier Haarder.

Les mer: Nå kan du reise til flere land i Europa

Men justisminister Monica Mæland sier til nyhetsbyrået NTB at hun er uenig. Hun mener at det ikke har vært vanskelig å snakke med Sverige om dette. Hun hatt hatt nær kontakt med sine europeiske kolleger om det Norge har bestemt. Hun sier at hun også har hatt egne samtaler med Mikael Damberg. Han er svensk innenriks-minister. Han ønsker at Norge skal åpne opp for Sverige igjen.

– Jeg opplever at Sverige forstår hva og hvorfor vi gjør som vi gjør. Men de har også et stort trykk fra sitt folk, sa Mæland til NTB i forrige uke.

Jeppe Kofod er utenriksminister i Danmark. Han sier til TT at det er vanskelig å finne noen naboland som er upåvirket av korona. Han synes det er leit at det har blitt et dårligere samarbeid i Norden. Men han håper det snart kan bli mer som vanlig igjen.

Les også: Håper folk vil snakke sant på svenskegrensa

Johan Strang forsker på Norden ved universitet i Helsingfors. Han mener det er en ny måte å tenke på. Han tror det ville blitt løst på en annen måte før.

– Den naturlige refleksen for 20 år siden hadde vært at nå skal vi løse dette sammen. Det har endret seg siden flyktning-krisen i 2015. Da har løsningen på alle politiske problemer blitt å stenge grensene. Det er ett eller annet som har skjedd, sier han. Strang sier det kan handle om at holdningene har blitt mer nasjonalistiske.

– Korona-krisen er et symptom. Det viser at alt ikke er bra i samarbeidet, mener Strang. Han tror at de som styrer ser på Norden som et salgs-argument. Da kan det bli mindre fokus på Norden som et fellesskap.

– De har blitt mye mer opptatt av Norden som varemerke. Det har tatt oppmerksomheten bort fra samarbeidet som skjer hver eneste dag, sier han.