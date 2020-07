FN ber Norge hente barn fra Moria nå

Norge krever at andre land skal hente alle flyktningene de har lovet først.

– Med det kravet kommer ikke Norge til å hente sine første flyktninger før neste år, sier Phillipe Leclerc til avisa Klassekampen. Han jobber for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Han har ansvar for de som er på flukt i Hellas.

Partiene som sitter i regjeringen i Norge, ble enige i mai. De skal hente sårbare barn og familier fra leiren. Men bare hvis «minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak».

De andre landene må altså hente ut alle flyktninger de har lovet. Så skal Norge ta imot de første som skal få komme hit.

I alt har 11 land lovet å ta i imot til sammen 1.600 barn. Det skjer gjennom EUs program for relokalisering.

Tyskland, Luxembourg, Finland og Portugal har begynt å ta imot de første. Flere land sier at det vil ta lengre tid. Frankrike vil ta imot 50 barn hver måned fram til desember. Leclerc ber Norge legge fra seg kravene.

– Ingen andre land har stilt slike krave. Vi ber derfor Norge om å droppe disse kravene, sier han.

Hilde Barstad er statssekretær i justisdepartementet. Hun sier Norge bidrar til å gi flyktninger bedre levekår i Hellas. Hun viser til at Norge har 600 millioner for å styrke det greske asyl-systemet. Hun sier Norge også har gitt 395 millioner i støtte til UNHCR. Det er penger som UNHCR kan bruke slik de mener det er best.