Sender sms til nordmenn i land som kan bli «røde»

– Vi sender SMS til nordmenn som er i land som kan bli røde. Vi gjør informerer om at situasjonen kan endre seg. Det er viktig at de følger med. De bør også tenke gjennom sin egen situasjon, sier Karin Straume til avisa Dagbladet. Hun er fagdirektør i Helse-direktoratet.

Land i Europa kan få status som «grønne» eller «røde». De grønne har lite nok smitte til at folk kan reise dit, hvis de er forsiktige. Da slipper de karantene når de kommer hjem til Norge. Røde land har mer risiko. Da er det krav om karantene.

Folkehelse-instituttet (FHI) har kommet med råd om å kreve karantene for flere land. De sier folk som kommer fra landene bør være i karantene når de kommer til Norge. De nye landene på den lista kan bli Frankrike, Sveits og Tsjekkia. Fredag skal regjeringen komme med de nye reglene for reiser.

Fredag er det to uker siden reglene ble endret sist. Da fikk Spania en ny status. Folk fikk varsel på sms i dagene før om at det kunne skje. Folk fikk da beskjed om at de slapp karantene hvis de kom hjem før midnatt.

FHI mener det bør være mindre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Frankrike har nå 21,7 per 100.000 innbyggere. Tsjekkia hadde onsdag 27,3 smittede per 100.000 innbygger. Sveits hadde onsdag 22,9 smittede per 100.000 innbyggere.