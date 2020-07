Sier alle som kommer fra Spania etter fredag kan havne karantene

Mange nordmenn har reist til land som Spania etter at det ble åpnet opp for snart to uker siden. Nå har det blitt mer smitte av korona i landet igjen. Det gjør at rådene for reise kan bli endret. Nå kan det igjen bli krav om karantene for de som kommer fra Spania.

– Nordmenn på reise i Spania vil kunne bli nødt til å være i karantene. Det er en stor sjanse for det. Det vil gjelde fra og med fredag denne uka, sier Espen Nakstad. Han er assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet. De har nå begynt å sende tekstmelding til folk fra Norge som er på reise i Spania. De får varsel om at de kan bli pålagt karantene etter turen.

Nå er det satt en frist. Det er for folk som vil unngå karantene. De som kommer til Norge fra Spania før klokka 24 fredag kveld slipper karantene, sier Alexandra R. Tufteland til avisa Aftenposten. Hun er kommunikasjons-rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

Denne uka vil det bli bestemt om rådene for reiser til Spania blir endret. Da skal regjeringen si hva som blir de nye rådene for reiser til andre land. De bruker et farge-system. Grønne land er trygge nok til at nordmenn kan reise. Da slipper de karantene. Men røde land har for mye smitte. Da må folk i karantene når de kommer hjem til Norge.

Spania har vært grønt i snart to uker, men det har blitt mer smitte den siste tiden. Norske myndigheter har sagt at det er lov til å reise, men at folk må tenke seg nøye om. De har advart om at folk kan oppleve at land blir røde mens de er på ferie, og at det da blir krav om karantene.

De har også minnet folk om at det tryggeste er å være i Norge. Det er den eneste måten du er sikret at du slipper karantene etter å ha vært på reise.

– Det er statusen når du kommer til Norge som er viktig. Det er den som avgjør om du må være i karantene i ti dager, sier Nakstad.

Det er særlig to områder i Spania som har fått mer smitte. Men kravet om karantene vil gjelde for alle som kommer fra Spania, uansett hvor de har vært på reise. De som kommer hjem torsdag eller før, slipper karantene. Men de bør få testet seg hvis de får symptomer på korona, sier Nakstad.

