Søsken sendes tilbake til Norge

Familien Abbasi skulle sendes til Afghanistan. Politiet hentet en mor og hennes tre barn i Trondheim. Moren ble syk.

Hun ble derfor sendt tilbake til Norge. Da var hun og barna kommet til Istanbul i Tyrkia. Nå sendes også barna hennes tilbake til Norge. Afghanistan sa nei til å ta imot dem.

Saken har fått mye oppmerksomhet. Norge må slutte å tvinge folk tilbake til Afghanistan. Det krever Afghanistankomiteen. Landet er for farlig, mener de.

– Uttransport er stoppet. Det jobbes med å sende familien tilbake til Norge så snart som mulig. De sendes ikke til Kabul i kveld, skrev politiet i en pressemelding mandag. Kabul er hovedstaden i Afghanistan.

Det var riktig å forsøke å sende familien ut, mener politiet.

De tre søsknene er Yasin, Taibeh og Ehsan Abbasi. Den yngste er 16 år gammel. De er i Istanbul.

Mange har protestert mot utsendelsen i Norge. Både politikere og vanlige folk.

Advokat Erik Vatne snakker for familien. Han er glad og lettet.

– Jeg snakket med søsknene i kveld. Da forventet de å bli sendt til Kabul. De var redde og bekymret, sa Vatne til nyhetsbyrået NTB mandag.

Yasin Abbasi har en kjæreste. Gabriele Rocyte kaller nyheten et mirakel. Hun sa dette i en tekstmelding til avisa VG.

– Jeg har akkurat snakket med Yasin. Han er veldig glad, skrev hun. Hun vil kjempe helt til familien får bo i fred i Norge.

Lars Haltbrekken er glad for beskjeden om at søsknene får komme tilbake. Han er politiker fra Sosialistisk Venstreparti.

– Kan vi håpe at det er starten på et trygt og godt liv for familien? skriver han i en e-post til NTB.

Advokat Vatne misliker måten familien ble sendt ut på. Politiet mener utsendingen var forsvarlig.

Det er ukjent hvorfor Afghanistan sa nei til søsknene, ifølge Vatne.

Familien fikk oppholdstillatelse i Norge i 2012. Den var bare midlertidig. De visste ikke hvor faren i familien var. De manglet derfor et mannlig nettverk i Afghanistan.

Det ble kjent hvor faren var i 2014. Da mistet familien tillatelsen til opphold. Det avgjorde Utlendingsnemda (UNE).

De to yngste søsknene i familien har aldri vært i Afghanistan. Den eldste forlot landet som treåring.