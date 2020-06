Bråk etter forbud mot flagg

Bilsport-sjåføren Bubba Wallace skulle kjøre et løp søndag. Samme dag fant noen i laget hans en renne-løkke. Den hang i garasjen han skulle bruke i et billøp. Wallace kjører i konkurransen Nascar, som er flere billøp. Han er den eneste av de faste sjåførene som er afrikansk-amerikansk.

Nascar sier de mener dette handler om rasisme. For to uker siden bestemte de seg for en endring. Da skulle det bli slutt på bruken av sørstats-flagget på billøp. Wallace er en av de som har jobbet for at en slik endring skulle skje. Han har også gått med t-skjorter med slagord som "Black lives matter".

– Vi er sinte. Vi er opprørte. Dette er en avskyelig handling. Vi tar dette svært alvorlig, skriver Nascar om det som har skjedd.

– Vi har sagt klart fra om at det ikke er plass til rasisme i Nascar. Dette gjør oss bare enda tryggere på at vi skal gjøre sporten mer åpen for alle.

Wallace blir trist av den rasistiske handlingen mot ham. Men han sier det også er en påminnelse. Han sier at det er mye som må gjøres for å få slutt på rasisme.

– Det er som moren min sa til meg. De prøver bare å skremme deg. Men dette vil ikke stoppe meg. Jeg vil ikke gi etter eller trekke meg. Jeg vil fortsatt stå for det jeg tror på.

Løpet i Alabama søndag var det første i Nascar som er åpent for vanlige tilskuereetter at sørstats-flagget ble forbud. Det var rundt 5.000 tilskuere var til stede.

Mange viste fram flagget utenfor stadion. Mange biler kjørte utenfor mens de flagget. Et stort flagg hang bak et fly som fløy over.

NEKTET: Det er forbudt med sørstats-flagg på billøpene til Nascar. Men mange er uenige i forbudet. De kjørte rundt utenfor bilbanen. Mange av de hadde mange flagg for å vise hva de mener. Foto: Marvin Gentry / Reuters / NTB scanpix