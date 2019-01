– Har oppdaget ny medisin mot virus

Forskere i Hongkong i Kina sier de har oppdaget noe veldig viktig. De har funnet et stoff som gjør at dødelige virus-sykdommer sprer seg saktere.

Forskerne ved Universitetet i Hongkong oppdaget stoffet AM580. De sier at stoffet påvirker ulike virus veldig kraftig. Det skriver tidsskriftet Nature Communications.

I framtiden kan stoffet brukes mot flere sykdommer. Det tror forskerne. Det kan til og med brukes mot virus som ennå ikke er oppdaget, mener de. Men først må stoffet testes gjennom flere studier.

De siste tiårene har flere dødelige virus-sykdommer herjet. Verden trenger nye måter å bekjempe dem på.

Verden mangler behandling mot åtte virus-sykdommer som kan komme til å spre seg raskt, ifølge Verdens helse-organisasjon (WHO). Disse kan komme til å spre seg i nær framtid. Det kan føre til at mange dør. Sykdommene mers og sars er blant dem WHO frykter. De angriper luftveiene. Også flere typer blødnings-feber kan bli et problem.

Vaksiner hjelper mot virus. Men virusene kan endre seg. Da virker ikke vaksinen lenger. Det kan skje allerede før vaksinen er laget ferdig. Derfor virker andre typer medisiner mot virus bedre.

Forskerne testet AM580 på mus i to år. De fant ut at stoffet stanset flere virus som gir sykdommen influensa. Det virket blant annet mot svine-influensa og fugle-influensa. I tillegg virket stoffet mot virusene som gir sykdommene mers og sars.

AM580 hindret også zikavirus i å spre seg. Viruset har gitt skader på babyer i magen til kvinner som er smittet. Det virker også mot et virus som gir munn- og klovsyke.