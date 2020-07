Vil vente med å bestemme om de deler ut fredspris i år

Det blir ingen Nobel-middag i Stockholm i år. Det bruker å være tradisjon for å feire de som vinner Nobel-priser med en god middag. Årsaken er at de vil hindre at korona skal spre seg. Men nå er det mulig at flere av prisene ikke kan bli delt ut i år.

Nesten alle prisene blir delt ut i Sverige. Unntaket er fredsprisen. Det er usikkert om de som vinner prisene vil reise til landet. I tillegg er det for dårlig plass til at de kan ha nok avstand mellom folk, ifølge kanalen SVT.

Avisa Expressen skriver at det trolig blir kåret en vinner. Det er bare utdelingen som blir avlyst, ifølge dem.

Men i Norge er det ingenting som er bestemt. Der blir Nobels fredspris delt ut.

– Vi har så langt ikke bestemt hvordan vi skal feire årets vinner av fredsprisen. Korona vil gi oss noen utfordringer. Men vi vil bestemme oss for hva vi gjør når tiden nærmer seg, sier Berit Reiss-Andersen til nyhetsbyrået NTB. Hun er leder i Nobel-komiteen.

De legger nå flere planer for hva de kan gjøre. Men så langt sier de det er uaktuelt å avlyse utdelingen av årets fredspris.

– Det er uaktuelt i dag. Men det er fortsatt vanskelig å spå om framtiden. Særlig når den er så usikker som nå, sier Reiss-Andersen.