310 mennesker drept - 40 er pågrepet

I Colombo på Sri Lanka vokter soldater en av de ødelagte kirkene. Selvmordsbombere og bomber eksploderte. Tre kirker og tre hoteller ble angrepet. 310 personer er døde. 500 personer er skadd. Det melder myndighetene tirsdag.

Statsministeren kaller det terror. Politiet etterforsker saken. Minst 24 mennesker er pågrepet til nå. Det skriver nyhetsbyrået DPA.

Myndighetene har ennå ikke sagt noe om hvem de pågrepne er.

Statsminister Ranil Wickremesinghe snakket med pressen søndag. Da sa han at de mistenkte bare var folk fra Sri Lanka. Men etterforskerne vil se om angrepene kan knyttes til andre land i verden. Ruwan Gunasekara i politiet sa det samme mandag. Han fortalte at 24 personene skal avhøres.

Ingen har så langt innrømmet angrepet.

Det ser ut til at flere selvmorsbombere sprengte seg selv. Det var trolig sju selvmordsbombere til sammen, skriver nyhetsbyrået AP.

Men politiet har også funnet bomber andre steder. Det var to mindre eksplosjoner senere på dagen søndag. Èn bombe eksploderte i et lite hotell sør for hovedstaden Colombo. Der ble to mennesker drept. Tre politimenn forsøkte å pågripe en person i Colombo. De ble drept da personen sprengte seg selv. En bombe ble funnet ved flyplassen.

Søndag ble det forbudt å være ute fra klokken 18. Dette portforbudet varte til mandag morgen, ifølge kanalen BBC. Sosiale medier ble stengt en periode. Det var for å hindre at feil informasjon ble spredt.

Tre danske barn er blant de drepte. De var barna til de danske milliardærene Anders og Anne Holch Povlsen. Også folk fra USA, Storbritannia, Nederland og Portugal døde i angrepene. Minst 31 utlendinger er blant de 310 drepte. 19 utlendinger er på sykehus. Så langt er det ikke meldinger om nordmenn blant de drepte.

Sri Lanka hadde fått varsel om et mulig selvmordsangrep. Det kom ti dager før. Landets øverste leder i politiet hadde sendt beskjed om dette. Det var utenlandsk etterretning som varslet om mulig terror. Planene handlet om selvmordsangrep mot viktige kirker og den indiske ambassaden i Colombo. Terroren ble planlagt av gruppa NTJ (National Thowheeth Jama'ath). Dette sto i varselet. NTJ er en radikal muslimsk gruppe på Sri Lanka.

Politiet skal granske sin egen jobb med varselet. De skal finne ut om de gjorde nok for å stanse angriperne.

Flere land i verden fordømmer angrepene på Sri Lanka. Angrepene er avskyelige, sier den norske statsministeren Erna Solberg.

– Det er uhyre trist. Nå har vi sett flere angrep mot troende. Det har vært angrep både mot kristne kirker og muslimske fredagsbønner. Vi ser terroristene ønsker å skape splid, sier Solberg til kanalen NRK.

Narendra Modi fordømmer angrepene på det sterkeste. Han er statsminister i nabolandet India. Afghanistan og Pakistan fordømmer også angrepene.