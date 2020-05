Millioner av amerikanere trenger mathjelp. De står i lange køer for å holde sulten unna.

Kate Maehr har aldri opplevd noe lignende.

– Det er hjerte-skjærende, sier Maehr. Hun leder en hjelpe-organisasjon som heter Greater Chicago Food Depository.

Millioner av mennesker er nå helt avhengige av hjelp. Den får de fra veldedige organisasjoner og kirker.

– Folk har mistet inntekten. De har ikke lenger mat, og det hele har skjedd så raskt, sier hun. Det skriver nyhetsbyråene NTB og AP.

Korona-viruset har knekt mange bedrifter i USA. Over 36 millioner amerikanere har meldt seg arbeidsledige de siste månedene.

Nesten fire av ti arbeidsledige gikk tomme for mat i forrige måned. Mens nesten halvparten av de ledige fryktet at det kunne skje.

Det viser en undersøkelse.

Maehrs organisasjon hjelper mange flere i korona-krisen enn til vanlig.

Også amerikanere med jobb sliter. Mange går tomme for mat før lønna kommer, ifølge en annen undersøkelse.

Mange i USA står uten jobb. I april gjaldt det nesten 15 prosent. Det er en høy andel.

President Donald Trump hevder at det verste er over. Det hjelper lite. Mange ledige tviler på at de får jobbe igjen med det første.

Det er ikke sikkert at alle får jobb igjen. Mye avhenger av om samfunnet kan åpne igjen – uten at det kommer en ny runde med korona.

Det sier økonomen Gabriel Ehrlich. Han jobber ved University of Michigan.

Mange småbedrifter er borte for godt, frykter han.

49 år gamle Kim Scanland bor i en forstad i Detroit. Hun måtte slutte i jobben. Hun testet synet og hørselen til skoleelever i Wayne County.

Om og når hun får jobben tilbake, vet hun ikke.

Ektemannen måtte også slutte i jobben. Stålverket stengte dørene for godt. Han vet ikke hva framtiden bringer.

Begge vet at det vil bli kamp om jobbene når krisen er over.

De to klarer seg så vidt økonomisk. De kan få hjelp av kirken hvis de trenger mat.

– Men vi vil ikke ta maten fra andre. Vi vet hvordan vi kan snu på pennyen når vi må, sier Scanland.

Cassandra Humphrey valgte selv å slutte i jobben. Hun jobbet i butikk. Frykten for smitte ble for stor.

– Vi fikk ikke utdelt masker. Folk kom på jobben selv om de var syke. Moren min er 80 år gammel. Jeg ville bare sørge for at hun var trygg, forteller Humprey.

Hun var en av mange som oppsøkte en veldedig organisasjon i Chicago. De ønsket mat til seg selv og familien.