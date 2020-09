Bare én av tre svensker har tillit til hans håndtering av korona

Stadig færre folk i Sverige synes myndighetene gjør en god jobb med å stoppe korona. Andelen som har tillit til det som blir gjort, har blitt mye mindre på tre måneder.

Bare én av tre svensker sier de har tillit til at Stefan Löfven nå. 34 prosent sier i en undersøkelse at de har tillit til at han håndterer korona på en god nok måte. Det viser en undersøkelse som er gjort for avisa Dagens Nyheter. Undersøkelsen er gjort av Ipsos. I mai hadde 49 prosent tillit til Löfven.

Svenskene har fortsatt troen på Folkhälso-myndigheten og Anders Tegnell. Han er stats-epidemiolog. De har fått ansvar for Sveriges strategi for å få kontroll på smitten av korona.

58 prosent sier de har stor eller ganske stor tillit til Folkhälso-myndigheten. Men det er også mindre enn i april. Da sa 69 prosent at de hadde tillit til jobben som ble gjort.

69 prosent hadde tillit til Tegnell i april. Nå har 63 prosent tillit til ham og jobben han gjør.

84.532 personer har fått påvist korona i Sverige. 5.820 av de er døde, ifølge helsemyndighetene.