Sier det burde blitt gjort mer fra starten av

– Hvis vi skulle støtt på samme sykdom med det vi vet om den i dag, tror jeg at vi hadde gjort mer fra starten av. Da ville vi nok valgt på å gjøre en mellomting. Noe mellom det vi i Sverige gjorde og det som resten av verden har gjort. Det sier Tegnell til programmet Ekot på Sveriges Radio.

– Jeg tror det finnes potensiale for å gjøre det vi har gjort i Sverige på en bedre måte. Helt klart. Og det ville vært bra å vite mer nøyaktig hva man skal stenge for å hindre spredningen av smitte mer effektivt, sier han. Men han sier han er usikker på om det er lurt å stenge ned alt på en gang. Det er det mange land som har gjort.

Men han tar ikke mer selvkritikk nå enn før. Det sier Tegnell til nyhetsbyrået TT.

– Selvfølgelig hadde vi ikke gjort akkurat det samme om vi da visste alt det vi vet i dag. Det hadde vært rart. Men sånn er det alltid hvis du skal vurdere noe du har gjort etterpå, sier han. Tegnell sier at det ville vært bra å teste flere, særlig av de som på pleiehjem.

Flere har stilt spørsmål ved at så mange er døde i Sverige. Noen har lurt på om det ble så høyt fordi myndighetene gjorde mindre strenge tiltak enn andre land. Det synes Tegnell det er vanskelig å gi noe klart svar på. Årsaken er at det har vært mange syke i eldreomsorgen i land som har vært helt stengt.

Sverige har til nå registrert 4.468 døde som er smittet av korona. I Norge er 237. Sverige ligger nesten i verdenstoppen. Det er når det blir målt hvor mange dødsfall knyttet til korona det er per innbyggere. I Sverige er det 44 per 100.000.

Landet har hatt en strategi med for det meste frivillige tiltak. De har også hatt klare råd om at folk bør holde sosial avstand og god håndhygiene. Men landet har hatt åpne grenser, og barn har fått gå på skolen hele tiden. De over 70 år har blitt rådet til å beskytte seg selv mot smitte. De har blitt bedt om å holde seg mest mulig hjemme.

Målet har vært å skape det som kalles flokk-immunitet. Det vil si at mange nok har hatt sykdommen og blitt immune. Da er det vanskeligere for viruset å spre seg videre. Men forskningen hittil tyder på at viruset smitter på en annen måte enn det eksperter trodde. Dermed har ikke planen virket. Det dør fortsatt rundt 50 personer med korona i Sverige hver eneste dag.