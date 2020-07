Blir Hagia Sofia moské igjen?

Har du vært i Istanbul i Tyrkia? Da har du kanskje også besøkt Hagia Sofia. Den er en stor attraksjon i byen.

I dag er Hagia Sofia et museum. Bygningen kan bli til en moské igjen. Tyrkiske myndigheter har utsatt avgjørelsen. Den kommer først om rundt to uker.

Hagia Sofia har vært et museum i mange tiår. Det var tidligere en moské.

Mustafa Kemal Atatürk var tidligere leder i Tyrkia. Han avgjorde at Hagia Sofia skulle bli museum. Det var tilbake i 1934.

Hagia Sofia ble bygd på 500-tallet. I nesten tusen år var den kristendommens største kirke – fram til år 1453. Deretter ble den moské.

Nå er ulike grupper i Tyrkia uenige. Skal Hagia Sofia på nytt bli moské? Ja, krever noen. For andre er det viktig at den fortsetter å være et museum.

Det bor både kristne og muslimer i Tyrkia. Noen er også ikke-religiøse. Tyrkias grunnlov er sekulær. En sekulær stat skal ikke være knyttet til bestemte religioner.

Hellas kan også bety trøbbel. De er imot at museet Hagia Sofia skal bli et religiøst bygg igjen.

Hagia Sofia har et muslimsk bønnerom. Slik har det vært siden 1991. Bygget har hatt en imam siden 2016.