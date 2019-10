Boris Johnson lover brexit 31. oktober – uansett

Boris Johnson talte i byen Manchester. Her har Det konservative partiet landsmøte.

Parlamentet har vedtatt at brexit må utsettes igjen. Det er hvis Johnson ikke klarer å få til en avtale med Den europeiske union (EU) før 31. oktober.

Men Johnson holdt fast på det at Storbritannia skal ut uansett.

– I Brussel vil vi i dag legge fram det jeg mener er et fornuftig og rimelig forslag. Det er et forslag de vi kommer hverandre i møte. Samtidig skal det tillate at Storbritannia helt og holdent forlater EU. Vi skal ta kontroll over vår egen handel fra start, sa Johnson.

Han lovet samtidig at det ikke skal være kontroller ved eller nær grensen.

– Dersom EU ikke tar imot dette tilbudet, blir det kanskje ingen avtale, sa Johnson.

Det er ventet at Johnson viser fram planen for brexit onsdag. Senere i ettermiddag skal han snakke med Jean-Claude Juncker på telefonen. Han er president for EU-kommisjonen.