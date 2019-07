Boris Johnson vant

– Jeg skal jobbe hardt fra nå av, sa Boris Johnson. Tirsdag ble det klart at han blir ny leder for Det konservative partiet i Storbritannia.

Johnson var favoritt i kampen om å bli ny leder for partiet. Den startet da statsminister Theresa May for to måneder siden sa at hun kom til å slutte. Det var derfor ikke uventet at det Johnson som gikk opp på talerstolen. Det skjedde like etter klokka 13 tirsdag ettermiddag.

– Takk for en fantastisk valgkamp, sa Boris Johnson. Først takket han konkurrenten Jeremy Hunt for hans «briljante ideer».

Jeremy Hunt fikk 46.656 stemmer i avstemningen. Den ble holdt mandag. Boris Johnson ble partiets nye leder med 92.153 stemmer

Johnson takket også partiets tidligere leder, statsminister Theresa May.

– Vi skal tjene våre egne penger, eie våre egne hus. Samtidig som vi har et instinkt om å dele med hverandre. Og bygge et stort samfunn. Dette er det Det konservative partiet som har lyktes best med i løpet av historien, sa Johnson.

– Jeg sier til alle som tviler. Vi kommer til å gi en ny giv. Vi skal få igjen troen på oss selv.

Det er ventet at Johnson også blir Storbritannias nye statsminister. Da venter oppgaven med å lede Storbritannia ut av Den europeiske union (EU).