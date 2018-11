– Brasils utenriksminister vil følge Trump

Etter valget i Brasil fikk landet ny utenriksminister. Hvem det ble, overrasket mange i Brasil. Ernesto Araujo har fått mye skryt av Brasils nye president Jair Bolsonaro.

51 år gamle Araujo er en ukjent diplomat. Han har veldig lite politisk erfaring. Men han tror ikke på at menneskene har skapt endringene i klimaet. Det har han til felles med Bolsonaro. I tillegg beundrer han USAs president Donald Trump, og er negativ til Kina.

– Ideene hans bryter med diplomatiet, sier Fernanda Magnotta. Hun er spesialist i internasjonale forhold ved stiftelsen FAAP i Sao Paolo.

– I 2017 var Kina det landet som kjøpte mest varer av Brasil. Verdien lå på rundt 400 milliarder kroner, sier Magnotta. Hun sier at Brasils kongress ikke vil være fornøyd med å støte fra seg Kina.

Den nye utenriksministeren er en stor fan av Trump. Akkurat som Bolsonaro. Araujo har sagt at Trump er «Vestens redningsmann».

Skryten av USAs president kan komme godt med. Det er når landene skal forsøke å bedre forholdet sitt. USA kan i så fall be om hjelp fra Brasil. De kan hjelpe til med å gjøre det vanskeligere for sosialistiske land som er imot USA, som Cuba og Venezuela. Disse hadde et godt forhold til Brasil før Bolsonaro ble president.

Araujo er ikke bare imot Kina og andre land i Sør-Amerika. Han har også kalt Europa for «kulturelt tomt». Brasil har også sagt at de flytter ambassaden sin i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Det kan gjøre muslimer i verden sinte.

– Brasil ødelegger forhold som ble bygget under Lulas regjering. Vi ser at Brasil tilpasser seg USA, sier Monica Herz. Hun er professor i internasjonale relasjoner ved Rio de Janeiros katolske universitet (PUC).

Bolsonaro lovet at han ville kjempe mot kriminalitet. Han er konservativ og er langt til høyre i politikken. Det gjorde at han vant valget i år. Men han har snakket negativt om homofile og kvinner. Han har også sagt rasistiske ting. Presidenten har også åpent hyllet Brasils tidligere militærdiktatur.