De er etterlyst for drapene i Marokko

Politiet i Marokko har gått ut med bilde av tre menn. De er etterlyst for drapene på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen.

Drapene kan ha noe å gjøre med terrorgruppa IS. Det har marokkanske myndigheter sagt til det danske sikkerhets-politiet PET. Det sa PET sent onsdag kveld.

Foreløpig har myndighetene i Marokko ikke sagt navnene på de tre mennene som er etterlyst.

Så langt er en mann pågrepet for drapene på kvinnene. De to ble funnet drept i teltet sitt i Atlasfjellene mandag morgen. De hadde skader fra kutt på halsen.

– Saken etterforskes som terror. Det har marokkanske myndigheter sagt, sier PET.

Onsdag ettermiddag og kveld var det en video på internett. Den skulle visstnok vise drapet på en av kvinnene. PET bekrefter at de undersøker videoen. Det sammen gjør norske og marokkanske myndigheter.

Flere medier har sett videoen. Også nyhetsbyrået NTB.

Men en person i politiet sier at videoen ikke har noe med drapene å gjøre. Det melder den marokkanske kanalen 2M. Myndighetene i Marokko, Norge eller Danmark har ikke sagt om dette stemmer eller ikke.

Samme kilde bekrefter til kanalen at drapene etterforskes som terror.

De mistenkte overnattet i nærheten av kvinnene. Men de dro fra området før de drepte ble funnet. Det melder lokale medier.

Et fransk kjærestepar fant Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen. Det sier paret til avisa VG.

– Kjæresten min og jeg er på ferie. Vi skulle på en liten fjelltur. Vi startet klokken 9.15. Vi gikk rundt én time. Da kom vi opp på et platå. Vi så et telt og at det var åpent. Og vi så de to jentene. Det var forferdelig, sier den franske kvinnen til avisa. Hun vil ikke si hvem hun er.

En kilde som jobber med etterforskningen, bekrefter til avisa at de to fant kvinnene.

Lars Løkke Rasmussen er statsminister i Danmark. Han sier drapene kan ha et politisk motiv. Dermed kan det være terror.

– Det fyller meg med sinne og avsky. Jeg tar på det sterkeste avstand fra disse grusomme handlingene. Det sa Løkke Rasmussen natt til torsdag.