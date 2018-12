Maren Ueland og Louisa Jespersen ble drept

De to kvinnene som ble drept i Marokko, studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). De hørte til universitetets avdeling i Bø i Telemark. Den ene var 28 år gamle Maren Ueland. Hun kom fra Bryne i Rogaland. Den andre kvinnen var 24 år gamle Louisa Jespersen. Hun kom fra Grindsted i Danmark.

Tirsdag formiddag samles andre studenter og faglærere i Bø.

– Vi har i dag fått den vonde beskjeden. To USN-studenter ved campus Bø er drept i Marokko. Jeg skal møte deres medstudenter og faglærere i dag. De er i sorg. I første vil vi ta vare på dem. Etter hvert vil vi arrangere en minnestund, sier Petter Aasen til nyhetsbyrået tirsdag formiddag. Han er rektor ved universitetet.

De to studentene gikk andre året av et bachelor-program. De studerte friluftsliv ved programmet «tur- og naturveiledning».

– De var erfarne friluftslivs-folk. Jeg har fått beskjed om at de var på en privat feriereise. Reisen var godt planlagt. Den gikk til et område som regnes for å være et sikkert område, sier rektor.

Universitetet fikk meldingen om at de to var funnet drept natt til tirsdag.

– Allerede i natt og i morges har fagmiljøet vært i kontakt med medstudenter. De er samlet og blir tatt vare på. Universitetet vil vise stor medfølelse overfor foreldrene og familiene til de to studentene, sier rektor.

Én person er pågrepet og siktet for drapene. Det bekrefter marokkanske myndigheter.

Politiet jakter på flere mistenkte i saken. Det sier innenriksdepartementet i landet. Men det er ikke kjent hvem politiet leter etter.

Politiet har pågrepet en marokkansk mann. Det sier en kilde som er tett på etterforskningen, ifølge avisa VG.

De to kvinnene ble funnet drept i et fjellområde. Det ligger nær byen Imlil.

De to hadde skader etter vold med en skarp ting.

Spesialpolitiet Kripos er foreløpig ikke bedt om å hjelpe politiet i Marokko. Men de er klare til å gjøre det.

– Det er marokkansk politi som etterforsker. Foreløpig har vi ikke fått noe spørsmål om å bistå fra Marokko. Men det gjør vi selvfølgelig hvis de ønsker det, sier Axel Due til nyhetsbyrået NTB. Han er kommunikasjons-rådgiver i Kripos.

Kripos har hjulpet til med å si ifra til familiene til de drepte.

– Vi snakker også med dansk politi. Vi holder hverandre orientert om saken, sier Due.