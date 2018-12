Demonstrerer mot regjeringen i Ungarn

Søndag samlet tusenvis av mennesker seg. De sto foran bygningen til Parlamentet i Budapest i Ungarn. Menneskene demonstrerte mot statsminister Viktor Orban og hans regjering til høyre i politikken.

Onsdag ble en ny lov vedtatt. Loven gjør at folk kan jobbe mye mer overtid enn før. Arbeidstakere kan nå jobbe opptil 400 timer overtid per år. Før var grensa på 250 timer per år. Dette gjorde folk sinte.

Orban er kjent for å snakke negativt om innvandrere. Det har gjort ham populær blant noen, mens andre er veldig imot ham.

Fagforeninger, organisasjoner og opposisjonen har vært med i protestene. De har demonstrert i hovedstaden i fem dager. De som demonstrerer, krever flere ting. De vil blant annet ha en uavhengig offentlig TV- og radiokanal. De vil stanse planene om å endre rettsvesenet. Og de vil ha slutt på ulovlig betaling av penger mot tjenester.

Søndag protesterte flere i gatene enn før. Det melder lokale medier. Folk i byene utenfor Budapest demonstrerte også. Det skjedde i byer som Gyor, Szeged, Miscolc og Debrecen.