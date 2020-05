En av seks unge i verden har mistet jobben

Spesielt de unge på arbeidsmarkedet er hardt rammet. Det kommer frem i en ny rapport fra ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonenen).

I rapporten står det også at pandemien kan påvirke unges mulighet til å få jobb i mange år fremover.

– Mens vi kommer oss etter pandemien, vil en masse unge rett og slett bli stående igjen. Det sier ILO-sjef Guy Ryder.

Han advarer om at unge mennesker kan slite med dette i et tiår eller lenger. Folk i alle aldere er rammet av korona-krisen. Tallene viser at ledigheten blant ungdommer har økt mye siden februar.

Før utbruddet var arbeidsledigheten blant unge i verden allerede høy. Den lå på 13,6 prosent (2019). Dette er langt høyere enn for noen annen aldersgruppe. 267 millioner unge var verken i arbeid, i praksis eller under utdanning.

Organisasjonen har ikke nok data til å kunne si hva den totale ledigheten blant unge er nå.

I rapporten blir det advart at unge står ovenfor flere sjokk. Ikke bare ødelegger krisen jobb-mulighetene, men også utdanning og praksis. Det gjør det vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet eller skifte jobb.

Rundt halvparten av studentene i rapporten forventer forsinking i utdanningen. 10% sier de ikke tror de ikke kommer til å fullføre i det hele tatt.

Mange føler frykt og usikkerhet rundt karrieren sin.

ILO ønsker raske tiltak. Programmer som kan gi arbeid og utdanning til de unge.

– Hvis vi mister deres talenter på grunn av manglende muligheter, vil det ødelegge for hele vår framtid. Det vil gjøre det vanskeligere å bygge opp økonomien igjen etter korona sier Ryder.

ILO ber også om at land trapper opp testing og smittesporing. Slik kan flere vende tilbake til jobb. Rapporten viser at det lønner seg å ha strenge rutiner på dette. Da føler folk det er trygt å gå i butikken eller på restauranter.