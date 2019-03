Får utsette brexit

Storbritannia skulle egentlig ut av EU 29. mars. Det kalles brexit. Nå blir brexit utsatt.

Den europeiske union (EU) er nå enig med Storbritannia om dette. Britene kan melde seg ut tidligst 12. april.

EU snakket i sju timer om saken.

Det er mye kaos rundt brexit. Britiske politikere har nektet å godta en avtale med EU. Avtalen handler om hvordan britene skal skilles fra EU.

Politikerne sa også nei til å gå ut av EU uten en avtale.

Politikerne i Underhuset får en tredje sjanse. Det skjer neste uke. Sier de ja til avtalen, slutter dramaet. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Da vil EU godta å utsette brexit til 22. mai. Britene skal få tid til å ordne det de trenger å gjøre.

Men Underhuset kan si nei. Da gjelder EUs utsettelse til 12. april. Da må britene selv finne løsninger.

Theresa May er statsminister i Storbritannia. Hun sier at politikerne i Underhuset må ta et valg.

Hun håper at de sier ja til avtalen om skilsmissen med EU.

– Jeg vet at noen er frustrerte, sa May.

– Men jeg håper vi kan bli enige. Vi er kommet dit at vi må bestemme oss, sa hun.

Et valg skaper bekymring. Det skal velges nytt EU-parlament i mai. EU mener at britene må delta i valget. Det gjelder hvis de trenger enda mer utsettelse.

– Det vil være galt å be folk i Storbritannia om å bli med i dette valget. De har stemt for å forlate EU, sa May.

I 2016 stemte et flertall av britene for å melde seg ut av EU.