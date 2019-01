Stemte nei til avtalen om brexit

I mars i år skal Storbritannia ut av Den europeiske union. Det ønsket britene i en folkeavstemning. Statsminister Theresa May har jobbet for en avtale om utmeldingen. Den skulle sikre en best mulig avtale for britene når de ble meldt ut. Utmeldingen blir kalt brexit.

Det har vært vanskelig å få til en avtale med EU. May fikk tidligere støtte fra egen regjering. Men mange politikere har vært mot avtalen. De har ment at avtalen ikke har vært bra nok. May advarte mot følgene av et nei. I Storbritannia har det også vært stor motstand mot brexit. Folket er delt om det er smart eller ikke.

Tirsdag stemte det britiske underhuset i parlamentet om avtalen. Det er den britiske nasjonalforsamlingen.

432 representanter i Underhuset stemte mot brexit-avtalen. Bare 202 stemte for.

– Underhuset har talt, og regjeringen vil lytte, sa May da resultatet var klart.

Hun ba om samtaler på tvers av partiene for å finne en løsning. Men det ville ikke Jeremy Corbyn høre noe om. Han leder opposisjonen.

– Dette er det største tapet noen regjering har lidd i dette huset siden 1920-tallet, sa Corbyn.

Opposisjonspartiet Labour vil også bli kvitt statsministeren. De kom med forslag om mistillit mot May og hennes regjering. Det er uvisst om de får med seg et flertall for dette.

– Avstemningen viser at Underhuset er veldig splittet, akkurat som det britiske folket, sier Jan Mustad til nyhetsbyået NTB. Han jobber ved Universitetet i Agder og er ekspert på Storbritannia.

Han mener det ikke kom overraskende.

Nå må Storbritannia vurdere hva de skal gjøre videre. De politiske diskusjonene fortsetter i Parlamentet onsdag. Theresa May kan måtte slutte som statsminister.