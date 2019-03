– Flyet styrtet på grunn av datafeil

En foreløpig rapport etter flyulykken i Etiopia er klar. Flyets system for å hindre at det steiler, ble aktivert. Det skjedde kort tid før flyet styrtet, ifølge rapporten. Det skriver den amerikanske avisa Wall Street Journal. De har fått informasjonen fra kilder som kjenner til etterforskningen.

10. mars styrtet et fly fra selskapet Ethiopian Airlines. Det skjedde rett etter avgang. Flyet var av typen Boeing 737 MAX 8. 157 mennesker døde i ulykken. Blant dem var norske Karoline Aadland.

Flyets programvare ble raskt mistenkt som årsaken. Andre fly av samme type har hatt problemer. Programvaren som skal hindre at flyet steiler, fungerer ikke som den skal. Å steile betyr at nesa til flyet peker for mye oppover.

I oktober i fjor døde 189 mennesker da et fly styrtet i Indonesia. Flyet var av samme type. Ulykken skjedde også på grunn av feil med systemet som skal hindre steiling.

Alle fly av denne typen er satt på bakken. Slik er det over hele verden inntil videre.