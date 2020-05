Forskere mener de kan stoppe viruset uten vaksine

Et laboratorium i Kina har laget en ny medisin. Den skal kunne korte ned tiden folk er syke med korona. Forskerne mener også at medisinen gjør folk immune mot viruset i kort tid.

Nå tester forskere ved Beijing-universitetet medisinen. Testene på dyr har lyktes bra. Det sier Sunney Xie. Han er direktør for et senter ved universitetet.

Forskerne har sprøytet inn antistoffer mot viruset i smittede mus. Etter fem dager hadde de mindre virus i kroppen.

– Det betyr at dette mulige legemiddelet har en terapeutisk effekt, sier direktøren.

Antistoffene er hentet fra 60 pasienter. De har blitt friske av korona. Medisinen kan trolig være klart for bruk senere i år, ifølge Sunney Xie. Det er i tide til å kunne stoppe et utbrudd til vinteren. Akkurat nå planlegger de tester på mennesker.

Til sammen jobber verden med over 100 ulike vaksiner mot korona-viruset. Men det kan ta mellom ett og ett og et halvt år før en vaksine er klar. Det sier Verdens helse-organisasjon (WHO).